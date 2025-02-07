Князев: «В этом сезоне «Автомобилист» может добраться до финала Кубка Гагарина»

Хоккейный агент Кирилл Князев оценил шансы «Автомобилиста» на победу в Кубке Гагарина-2025.

«Автомобилист» в этом сезоне может добраться до финала Кубка Гагарина. Сейчас нет ярко выраженных фаворитов. Есть ряд клубов, которые могут претендовать на кубок. Это здорово, когда есть непредсказуемость. Вот это сравнимо с Национальной хоккейной лигой. В НХЛ реально сложно предсказать, кто выиграет Кубок Стэнли. Поэтому я считаю, «Автомобилист» может побороться за высокие места. Это опытная команда с сбалансированным составом. Многие игроки остались в «Автомобилисте». Есть лидерский костяк, точечные усиления и присутствует стабильность. Посмотрим, игра покажет», — цитирует Князева Legalbet.ru.

Ранее «Автомобилист» не проигрывал в КХЛ 11 матчей подряд и на даннный момент занимает 4-ю строчку в Восточной конференции с 70 очками.

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина уральцы дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю — магнитогорскому «Металлургу» (3-4 в серии).