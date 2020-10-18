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Защитник «Автомобилиста» Бодров: «Переболел гриппом. Никакого коронавируса»

04:40
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Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров сказал, что пропустил почти месяц из-за гриппа. Он отметил, что коронавируса у него не было.

— Вы пропустили почти месяц. Что стряслось?

— Травмы у меня никакой не было, просто переболел гриппом.

— Точно гриппом?

— Да, никакого коронавируса (улыбается), — цитируют хоккеиста «Известия».

34-летний хоккеист в текущем сезоне провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1075038/pavel-gudkov-aleksei-fomin/perebolel-grippom-no-nikakogo-koronavirusa

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