Защитник «Автомобилиста» Бодров: «Переболел гриппом. Никакого коронавируса»

Защитник «Автомобилиста» Денис Бодров сказал, что пропустил почти месяц из-за гриппа. Он отметил, что коронавируса у него не было.

— Вы пропустили почти месяц. Что стряслось?

— Травмы у меня никакой не было, просто переболел гриппом.

— Точно гриппом?

— Да, никакого коронавируса (улыбается), — цитируют хоккеиста «Известия».

34-летний хоккеист в текущем сезоне провел 5 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 3 (2+1) очка.