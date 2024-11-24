Воронков стал игроком «Авангарда», Макеев и Фигурин перешли в «Витязь»
«Авангард» и «Витязь» произвели обмен, в результате которого состав омской команды пополнил защитник Егор Воронков, сообщает пресс-служба «ястребов».
Также омичи получили спортивные права на форварда Никиту Прищепова. В «Витязь» перешли нападающий Алексей Макеев и защитник Александр Фигурин. Кроме этого, подмосковному клубу будет выплачена денежная компенсация.
Контракт 27-летнего Воронкова с «Авангардом» рассчитан до конца нынешнего сезона. В КХЛ защитник выступал только за «Витязь» (461 матч и 49 (10+39) очков).
Прищепов с 2021 года играет в Северной Америке: в сезоне-2023/24 он заработал 78 (25+53) очков за клуб QMJHL «Викториавилль». В этом сезоне 20-летний нападающий сыграл 6 матчей за «Колорадо» и 10 матчей за «Колорадо Иглз» в АХЛ.
Источник: https://t.me/omskiyavangard/42925
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