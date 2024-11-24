Нападающий «Витязя» Барак: «Мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина»
Нападающий «Витязя» Дерек Барак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
Игра прошла субботу, 23 ноября. Подмосковный клуб уступил красно-белым в овертайме (4:5), ведя 4:1 по ходу встречи.
«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьезных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей. Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх навылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочеты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжелые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — цитирует Барака Legalbet.
«Витязь» с 29 очками после 30 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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|Локомотив
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|Спартак
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|9
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|Динамо М
|29
|18
|11
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|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
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|14
|13
|35
|6
|Северсталь
|28
|17
|11
|34
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|Торпедо
|30
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|8
|Динамо Мн
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|15
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|32
|9
|Витязь
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|29
|10
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|11
|19
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|11
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|10
|17
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|Восточная конференция
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|19
|10
|42
|2
|Автомобилист
|27
|17
|10
|37
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|17
|10
|36
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|17
|10
|35
|5
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|30
|15
|15
|31
|6
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|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|31
|11
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|30
|8
|Сибирь
|27
|11
|16
|25
|9
|Лада
|27
|10
|17
|25
|10
|Авангард
|27
|11
|16
|24
|11
|Барыс
|29
|9
|20
|20
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|24.11
|10:00
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Адмирал – Амур
|5 : 3
|24.11
|14:30
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Металлург Мг – Сибирь
|- : -
|24.11
|14:30
|
Барыс – Авангард
|- : -
|24.11
|17:10
|
Динамо Мн – Автомобилист
|- : -