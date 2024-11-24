Нападающий «Витязя» Барак: «Мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина»

Нападающий «Витязя» Дерек Барак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла субботу, 23 ноября. Подмосковный клуб уступил красно-белым в овертайме (4:5), ведя 4:1 по ходу встречи.

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьезных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей. Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх навылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочеты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжелые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — цитирует Барака Legalbet.

«Витязь» с 29 очками после 30 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.