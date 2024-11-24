«Металлург» сыграет с «Сибирью» в FONBET Чемпионате КХЛ в воскресенье, 24 ноября. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Сибирь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ОТВ. Начало эфира — в 16.20 по местному времени. Для жителей Новосибирска трансляция будет на телеканале ОТС в 18.20 по местному времени.

Магнитогорская команда набрала 31 очко и занимает пятое место в Восточной конференции. Клуб из Новосибирска с 25-ю очками располагается на восьмой строчке на Востоке.

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