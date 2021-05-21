«Витязь» подписал контракт с нападающим из Финляндии

Нападающий «Линчепинга» Нико Оямяки продолжит карьеру в КХЛ. Он подписал контракт с «Витязем», сообщает сайт КХЛ.

25-летний хоккеист воспользовался пунктом в соглашении, который предусматривает подписание контракта с командой КХЛ. Контракт форварда с «Линчепингом» был подписан до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне шведской лиги Оямяки провел 48 матчей и набрал 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.