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«Витязь» подписал контракт с нападающим из Финляндии

21:03
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Нападающий «Линчепинга» Нико Оямяки продолжит карьеру в КХЛ. Он подписал контракт с «Витязем», сообщает сайт КХЛ.

25-летний хоккеист воспользовался пунктом в соглашении, который предусматривает подписание контракта с командой КХЛ. Контракт форварда с «Линчепингом» был подписан до конца сезона-2021/2022.

В текущем сезоне шведской лиги Оямяки провел 48 матчей и набрал 16 очков: забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/05/21/485051.html

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