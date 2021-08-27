«Северсталь» обыграла СКА на турнире имени Пучкова
17:20
В матче турнира имени Николая Пучкова «Северсталь» обыграла СКА со счетом 3:2.
Хоккей
Товарищеские матчи.
Турнир имени Н.Г. Пучкова
СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Алексеев — 1, 2:14 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Рыков, Стенквист), 17:17 — 0:2. Рооба — 2 (Рыков, Гераськин), 23:50 — 0:3. Каменев — 1 (бол., Кирсанов), 37:56 — 1:3. Бурдасов — 4 (бол., Марченко, Хуснутдинов), 40:24 — 2:3.
Вратари: Юханссон (57:43) — Шостак.
Судьи: Васильев, Кочетов.
27 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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