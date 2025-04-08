В «Сибири» рассказали, что могли уволить Епанчинцева в декабре

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов признался, что в клубе задумывались об отставке главного тренера команды Вадима Епанчинцева по ходу сезона-2024/25.

8 апреля «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» (1:2) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вылетела из плей-офф.

— ?Был ли по ходу сезона момент, когда тренерский штаб был близок к отставке или внутренним изменениям?

— Да, в конце декабре после поражения 1:5 от «Амура» остро стоял вопрос отставки главного тренера. Тогда были отвратительные результаты. Но команда показала, что их тренер им не безразличен. Собрались и выдали серию из пяти побед. После этого этот вопрос был снят с повестки.

— Можете расставить все точки над «i» относительно контракта Епанчинцева на следующий сезон?

— У Вадима Сергеевича Епанчинцева длительный контракт. В нем была оговорка, что клуб может расторгнуть его в случае невыполнения задачи. Он ее выполнил. Поэтому эта оговорка неприменима, — сказал Меркулов.