В «Сибири» рассказали, что могли уволить Епанчинцева в декабре
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов признался, что в клубе задумывались об отставке главного тренера команды Вадима Епанчинцева по ходу сезона-2024/25.
8 апреля «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» (1:2) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина и вылетела из плей-офф.
— ?Был ли по ходу сезона момент, когда тренерский штаб был близок к отставке или внутренним изменениям?
— Да, в конце декабре после поражения 1:5 от «Амура» остро стоял вопрос отставки главного тренера. Тогда были отвратительные результаты. Но команда показала, что их тренер им не безразличен. Собрались и выдали серию из пяти побед. После этого этот вопрос был снят с повестки.
— Можете расставить все точки над «i» относительно контракта Епанчинцева на следующий сезон?
— У Вадима Сергеевича Епанчинцева длительный контракт. В нем была оговорка, что клуб может расторгнуть его в случае невыполнения задачи. Он ее выполнил. Поэтому эта оговорка неприменима, — сказал Меркулов.
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