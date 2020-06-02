«В Казани можно молиться прямо на улице, и никто не посмотрит косо». Игрок «Ак Барса» рассказал о своем отношении к религии

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о том, что приверженность традициям ислама совершенно не мешают ему играть в хоккей.

— В этом году вы не поехали в Мекку.

— Да, границы закрыты. Ничего страшного, хотя планы были.

— Как перенесли Рамадан?

— Вы так спрашиваете, словно это нечто такое сложное. Я же не первый раз. Скажу, что в этом году было легче всего, уж не знаю, с чем это связано. При этом мы с Эмилем Гариповым еще и тренироваться успевали.

— Стоп, вам же запрещено употреблять воду.

— Да, но все прошло нормально. Я вам опишу свой день во время Рамадана. Утром спишь часов до 11, затем занимаешься своими делами, а в 16 у нас тренировка. Первый раз есть можно было где-то в 19.30, но не сказать, что время тянулось. Зато представляете, как начинаете ценить стакан простой воды. Так вот второй ужин примерно в половину двенадцатого и все.

— Странно все это.

— Почему? Это моя религия, я соблюдаю все, чего требует ислам. При этом никому ничего не навязываю.

— Да все равно странно. Большой спорт и религия. У меня в голове не укладывается. Вам же намаз надо совершать пять раз в день. А если игра?

— Хоккей не может этому помешать. В перерыве у тебя все равно есть пять минут, когда ты предоставлен себе. В раздевалке же разные ребята. Кто-то сидит и молчит, кто-то наоборот старается больше подвигаться. Я иду в комнату и совершаю намаз, если на это пришло время.

— Как партнеры реагируют на это?

— Нормально. Во-первых, привыкли. Во-вторых, кто-то проявляет интерес, но в целом все уже спокойно. Это одна из причин, почему я не хочу уезжать из Казани. В этом городе если тебе нужно совершить намаз, а ты на улице, то никто на тебя косо не посмотрит, а, может быть, даже присоединятся. В республике очень много мусульман. (Алексей Шевченко)