Тренер «Сочи» Назаров объяснил, почему запретил игрокам кататься на электросамокатах

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров ответил на вопросы журналистов после турнира Лига ставок Sochi Hockey Open.

— Как относитесь к увлечению блогерством Андрея Алтыбармакяна? Дадите добро, чтобы возобновить деятельность?

— Относимся положительно. Главное, чтобы это не мешало хоккею. У нас был с ним разговор. Сказал ему: «Если тебе это помогает, тебе нужны хайп и драйв, используй это. Если это идет в минус хоккею, то надо удалять».

— Почему вы запретили игрокам кататься на электросамокатах?

— Это мое первое правило. Пару раз видел, как разбиваются люди на самокатах. Ссадины, переломы. Можно потерять одного-двух игроков на ровном месте. Это весело, когда вы приезжаете на два-три дня. А когда живешь здесь восемь месяцев, ты по-любому один раз упадешь. То есть мы потеряем игрока минимум на две недели.