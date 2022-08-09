СКА забил пять голов сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи
СКА одержал победу над сборной России U25 (5:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился Марат Хайруллин, еще по разу забили Дамир Жафяров, Михаил Пашнин и Иван Мищенко.
У сборной России U25 отличился Григорий Кузьмин.
СКА занял второе место с 8 очками на предсезонном турнире в Сочи. Первая строчка у «Авангарда».
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Sochi Hockey Open
СКА (Санкт-Петербург) — Россия U25 — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Голы: Хайруллин — 2 (Ожиганов, Жафяров), 22:45 — 1:0. Жафяров — 4 (Пыленков, Швец-Роговой), 24:56 — 2:0. Хайруллин — 3 (Хуснутдинов, Жафяров), 40:20 — 3:0. Пашнин — 1 (Швец-Роговой, Моисеев), 41:09 — 4:0. Кузьмин — 1 (Грошев, Грудинин), 46:29 — 4:1. Мищенко — 1 (Жафяров), 51:32 — 5:1.
Нереализованный буллит: Волков (Россия U25), 18:50.
Вратари: Николаев — С.В. Иванов (Набоков, 41:09).
Судьи: Наумов, Сергеев.
9 августа. Сочи. Шайба
|Западная конференция
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|Спартак
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|Торпедо
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|ЦСКА
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|Авангард
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|6
|Барыс
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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