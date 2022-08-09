СКА забил пять голов сборной России U25 на предсезонном турнире в Сочи

СКА одержал победу над сборной России U25 (5:1) на турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

В составе команды из Санкт-Петербурга дублем отметился Марат Хайруллин, еще по разу забили Дамир Жафяров, Михаил Пашнин и Иван Мищенко.

У сборной России U25 отличился Григорий Кузьмин.

СКА занял второе место с 8 очками на предсезонном турнире в Сочи. Первая строчка у «Авангарда».

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Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — Россия U25 — 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Голы: Хайруллин — 2 (Ожиганов, Жафяров), 22:45 — 1:0. Жафяров — 4 (Пыленков, Швец-Роговой), 24:56 — 2:0. Хайруллин — 3 (Хуснутдинов, Жафяров), 40:20 — 3:0. Пашнин — 1 (Швец-Роговой, Моисеев), 41:09 — 4:0. Кузьмин — 1 (Грошев, Грудинин), 46:29 — 4:1. Мищенко — 1 (Жафяров), 51:32 — 5:1.

Нереализованный буллит: Волков (Россия U25), 18:50.

Вратари: Николаев — С.В. Иванов (Набоков, 41:09).

Судьи: Наумов, Сергеев.

9 августа. Сочи. Шайба