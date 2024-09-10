Кудашов — о поражении от «Лады»: «Половину матча играли, а половину просто находились на льду»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Лады» (3:6) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— С начала игры «Лада» была быстрее и больше настроена, — начал Кудашов. — Мы начали играть только после первой половины встречи. Можно сказать, что половину матча играли, а половину просто находились на льду.

— Сегодня был довольно хаотичный хоккей. Это эффект предсезонки?

— Будем надеяться. На самом деле, вы абсолютно правы. Об этом был разговор в раздевалке с игроками. Мы не можем играть одну смену так, а одну иначе. С такой готовностью и самоотдачей выходить на игру нельзя.

— Сегодня Сизов и Рябкин дебютировали. Как оцените их игру?

— У Рябкина проходит плавный переход во взрослый хоккей. Он тренируется с нами и с молодежкой, поэтому играет в двух командах. Сизов провел с нами немного времени и не смог проработать всю предсезонку, а подключился только к Кубку мэра, поэтому оценивать пока рано. Можно сказать, что сегодня все сыграли плохо, — сказал Кудашов.

«Динамо» потерпело второе поражение в сезоне. После трех игр московская команда с 2 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» набрала 2 балла и поднялась на 8-ю позицию на «Востоке».

(Федор Носов)