«Трактор» обыграл «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана
17:13
«Трактор» одержал победу над «Металлургом» (2:1) в матче мемориала Ивана Ромазана. В составе команды из Челябинска отличились Лукаш Седлак и Сергей Коньков.
«Трактор» стал победителем турнира, набрав семь очков и заняв первое место в таблице. «Металлург» — 6 баллов. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь» занял последнее место.
Хоккей
Мемориал Ивана Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Любимов — 3 (Яковлев, Паршин), 10:03 — 1:0. Седлак — 2 (Гика), 15:15 — 1:1. Коньков — 2 (бол.), 42:02 — 1:2.
Вратари: Кошечкин (59:16) — Демченко.
Броски: 24 (3+6+15) — 19 (9+8+2).
Судьи: Бирин, Овчинников.
25 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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