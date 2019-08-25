«Трактор» обыграл «Металлург» и стал победителем мемориала Ромазана

«Трактор» одержал победу над «Металлургом» (2:1) в матче мемориала Ивана Ромазана. В составе команды из Челябинска отличились Лукаш Седлак и Сергей Коньков.

«Трактор» стал победителем турнира, набрав семь очков и заняв первое место в таблице. «Металлург» — 6 баллов. «Сибирь» замкнула тройку лучших команд турнира, а «Куньлунь» занял последнее место.

Хоккей

Мемориал Ивана Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Любимов — 3 (Яковлев, Паршин), 10:03 — 1:0. Седлак — 2 (Гика), 15:15 — 1:1. Коньков — 2 (бол.), 42:02 — 1:2.

Вратари: Кошечкин (59:16) — Демченко.

Броски: 24 (3+6+15) — 19 (9+8+2).

Судьи: Бирин, Овчинников.

25 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».