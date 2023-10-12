«Торпедо» обменяет Воробьева и Дарьина в «Витязь» на Кирсанова и денежную компенсацию

Как стало известно «СЭ», «Витязь» и «Торпедо» проведут обмен.

«Витязь» получит нападающих Ивана Воробьева и Александра Дарьина.

«Торпедо» — защитника Кирилла Кирсанова и денежную компенсацию.

В сезоне-2023/24 Воробьев не провел ни одного матча за «Торпедо», у Дарьина 1 результативная передача в 6 играх.

Кирсанов принял участие в 2 встречах «Витязя» и не отличился результативными действиями.