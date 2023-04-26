Стала известна зарплата нападающего «Витязя» Уилсона по новому контракту

Сегодня 31-летний нападающий «Витязя» Скотт Уилсон продлил контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата канадца составит 40 миллиона рублей, не считая бонусов.

Канадский нападающий Уилсон является обладателем Кубка Стэнли 2017 года. В сезоне КХЛ-2022/23 31-летний хоккеист сыграл за «Витязь» 71 матч и набрал 41 (22+19) очко. В команде он выступает с лета 2022 года.