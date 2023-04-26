«Витязь» продлил контракты с Уилсоном и Аркаловым

«Витязь» подписал контракты с нападающими Скоттом Уилсоном и Ильей Аркаловым.

Оба соглашения рассчитаны до 30 апреля 2024 года.

Канадский нападающий Уилсон является обладателем Кубка Стэнли 2017 года. В сезоне КХЛ-2022/23 сыграл за «Витязь» 71 матч и набрал 41 (22+19) очко.

Аркалов в минувшем сезоне провел в составе команды 67 матчей и набрал 8 (2+6) очков.