Спортивный директор «Адмирала»: «Переговоры с Тамбиевым продолжаются»
Один из руководителей клуба из Владивостока Вадим Аверкин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о переговорах с главным тренером команды, а также заявил, что не считает обидным, когда говорят, что дальневосточники играют строго от обороны.
— В каком состоянии переговоры о продлении контракта с Леонидом Тамбиевым?
— Переговоры продолжаются.
— За счет чего получилось пройти «Салават Юлаев»?
— Не буду оригинальным: за счет дисциплины, характера, выполнения тренерского задания. Ребятам было очень тяжело — в том числе в плане акклиматизации. Но никто не обращал на это внимания, все были объединены одной целью. У нас на льду была команда — все друг друга поддерживали. Не стали отходить от своей тактики. Плюс тренерами была проделана огромная работа — был изучен каждый игрок «Салавата Юлаева», их сильные стороны и недостатки.
— Не обидно ли вам, когда говорят, что Тамбиев ставит «автобус»?
— Этот стереотип прицепился к нашей команде. На самом деле, не обидно — называйте как угодно, хоть автобусом, хоть троллейбусом, хоть трамваем, но пока это приносит результат. В нашей команде стараются вытащить все из игроков, и нашему тренерскому штабу это удается.
Не знаю, почему нас преследует этот стереотип — мы с «Салаватом» и с 0:2 отыгрывались. Наши матчи всегда держат в напряжении — не было такого, чтобы мы кому-то разгромно проиграли.
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|СКА
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|25
|94
|3
|Локомотив
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|41
|27
|92
|4
|Торпедо
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|42
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|90
|5
|Динамо М
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|34
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|31
|37
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|Динамо Мн
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|27
|41
|68
|9
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|28
|40
|64
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|Куньлунь
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|49
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|68
|11
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|Восточная конференция
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|П
|О
|1
|Ак Барс
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|41
|27
|91
|2
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|86
|3
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|39
|29
|86
|4
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|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
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|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|16.03
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -
|16.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -