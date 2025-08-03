«Спартак» отправил защитника Чайковски в фарм-клуб

«Спартак» объявил о том, что защитник Михал Чайковски прошёл процедуру списка отказов КХЛ. При этом ни один из клубов лиги не забрал игрока себе.

В результате 33-летний словак был направлен в расположение фарм-клуба красно-белых — воскресенского «Химика».

В сезоне-2024/25 Чайковски в 40 матчах регулярного чемпионата набрал 14 (2+12) очков при показателе полезности «+7».

В КХЛ защитник также играл за «Автомобилист», московское «Динамо» и «Сибирь», в «Спартаке» он с сезона-2023/2024.