Ротенберг считает, что СКА уступил «Локомотиву» из-за плохой реализации моментов
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— В конце у нас была в целом хорошая игра. Ребята выполняли установку, играя против сильного соперника. Мы сыграли с ними много матчей за последние сезоны. У нас с ними идет игра кость в кость, победы примерно 50/50. Хотелось бы чаще играть с такими сильными соперниками, чтобы наша команда тоже развивалась. Мы с ними играем 6 игр в этом сезоне — это была третья, и еще три впереди. У нас такая суперсерия с «Локомотивом». И это здорово. Очень высокий уровень хоккея, команда хорошо подготовлена.
Мы понимали, что будет очень агрессивная, плотная игра с множеством единоборств. Пропущенные шайбы — это наши ошибки, которые нам нужно исправить. Будем еще лучше тренироваться.
В то же время хочу сказать, что мы создали много 100-процентных голевых моментов с очень сильным соперником. Когда команда создает много моментов, значит, мы идем в правильном направлении. Дальше надо отработать реализацию, — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».
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