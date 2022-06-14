Призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Скобрев покинет хоккейный клуб «Барыс»

Тренер по физической подготовке хоккейного клуба «Барыс» Иван Скобрев не будет работать в команде в следующем сезоне.

«Мне позвонило руководство и сообщило о том, что в клуб пришел Андрей Скабелка со своим тренерским штабом, и мы решили расстаться. До последнего не знал, что будут изменения в команде, но ничего страшного, буду искать, чем заняться, хотелось бы еще поработать с командой КХЛ», — сказал Скобрев ТАСС.

В ноябре 2016 года после завершения карьеры Скобрев начал работать тренером по физподготовке в московском хоккейном клубе «Динамо», а с сентября 2021 года работал в «Барысе».

Собрев на Олимпиаде в Ванкувере выиграл серебро в конькобежном спорте на дистанции 10 000 метров и бронзу — на пятикилометровке.