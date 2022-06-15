«Амур» подписал однолетний контракт с форвардом Протаповичем

«Амур» подписал контракт с нападающим Александром Протаповичем.

Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано на один год.

25-летний нападающий в КХЛ выступал за «Ак Барс», «Автомобилист» и рижское «Динамо». Всего в лиге провел 106 матчей, набрал 19 (6+13) очков.

Протапович принимал участие в юниорском чемпионате мира-2014, провел на турнире 5 игр, набрал 2 (1+1) очка.