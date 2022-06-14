Лучший бомбардир «Спартака» Лехтеря планирует продолжить карьеру в Швейцарии или Финляндии

Нападающий Йори Лехтеря не планирует возвращаться в «Спартак», утверждает Iltalehti.

34-летний финн планирует продолжить карьеру в Швейцарии или Финляндии.

Лехтеря перешел в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.

В минувшем сезоне финский нападающий играл за «Спартак». Он набрал 39 (10+29) очков в 45 играх регулярного чемпионата, став лучшим бомбардиром клуба.