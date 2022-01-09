Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:4).

— Игра мне сегодня понравилась. Обе команды очень сильно старались. Хозяева, на мой взгляд, начали очень агрессивно. Пару раз мы проспали. А в целом — пытались вернуться в игру, создавали моменты, но вратарь хозяев сегодня сыграл хорошую игру. В конце нам дал забить, это нам уже ничем помочь не могло. Есть, о чем подумать. Готовимся к следующей игре.

— Вы сегодня вспоминали предыдущую игру с «Северсталью»?

— Такие игры всегда вспоминаешь. Но мы же понимаем, что 0:4 две игры подряд тяжело выдернуть. Надо было начинать чуть-чуть поактивнее нам, играть где-то пораньше. Пытались объяснить ребятам, что-то получалось, что-то не получалось. Противник сегодня был сильнее.