Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3 Б).

— Зрелищный поединок, красивые голы, сумасшедший накал, развязка на буллитах. Ключевым моментом, я считаю, что мы «4 на 5» выстояли с соперником, который идет на втором месте по реализации большинства. Я считаю, это был самый важный момент. Ну естественно, проявили характер, Сашка Судницин тащил нас здорово. На буллитах, я считаю, это не лотерея, это мастерство, индивидуальное мастерство бьющего и вратаря. Движемся дальше, готовимся к следующему тоже тяжелому поединку.

— Вы брали тайм-аут, когда получили преимущество «5 на 3», объясняли, как действовать. Однако игроки все равно бросали от синей линии. Что вы говорили игрокам в тот момент?

— Я взял тайм-аут не для того, чтобы что-то объяснить, действия в неравных составах наигрываются на тренировках, нужно было просто дать ребятам отдохнуть, чтобы они как-то подготовились. Я бы не сказал, что это были броски в пустую. Естественно, при игре в большинстве нужно больше бросать, посмотрите любые матчи КХЛ, НХЛ — вторая-третья передача — бросок, тут ничего нового изобретать не стоит. Качество броска только оставляет желать лучшего. Ну в этот раз не попали, а так, будем отрабатывать еще усерднее на тренировках этот момент.-

— В овертайме в первой же смене вы выпустили двоих защитников и одного нападающего, почему приняли такое решение?

— Скажу так, у нас Рони (Рональд Кнот) отлично играет и в нападении, и в обороне — универсальный хоккеист, поэтому такой был мой выбор. Потом следующие смены все по стандарту — два нападающих и один защитник.

— Как так выходит, что с лидерами играете хорошо, а с командами из нижней части таблицы — не лучшим образом?

— Ну если вы смотрели игру с «Сочи», там во втором периоде 12 на 3 по броскам, в 4 раза перебросали. Ну я еще раз говорю, это мастерство, ну не забили, но переиграли полностью. Как вы, наверное, видели, какие голы нам залетали, если смотрели игра, поэтому тут без комментариев этот момент я пока что оставлю.

— Перед серией буллитов ваш тренер вратарей что-то говорил Судницину, чуть ли не целую лекцию прочитал, хотя обычно вратари сами настраиваются на серию послематчевых бросков. И после этого вратарь отбил все буллиты. Это какой-то особый подход?

— Очень сильный и тщательный подход к буллитам — это же заработанный балл, поэтому каждая команда, каждый пробивающий буллиты игрок разбирается досконально. Может быть, он напомнил вратарю о каких-то моментах.

— Нет ли у вас опасений после игры с ЦСКА, у которых сейчас всем известно, какие проблемы, что могут и у вас быть неожиданности неприятные? И вообще, когда последний раз команда проверялась на ковид?

— Мы проверялись перед самым выездом в эту поездку, кроме Лукаша у всех были отрицательные тесты. В каком сейчас состоянии у нас игроки, не знаю. После посещения Белокаменной у нас постоянно появляются какие-то проблемы, поэтому я боюсь, что что-то будет.

— Большая часть чемпионата прошла, вы довольны своим турнирным положением?

— Из того, что мы имеем, тот состав, который есть, ребята выжимают из себя на сто процентов, и даже больше. В начале чемпионата набирали очки, теряли, тут непредсказуемо, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.