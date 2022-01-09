Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:2).

— В принципе, очень хорошо играли, строго. Дисциплинированно, самое главное. Я считаю, что счет по игре. Жалко, что концовку немножко подпортили. И позиционные атаки получались, и атаки сходу. Большинство, конечно, у нас после трех шайб «Куньлуню» опять захромало. Есть, над чем работать. Двигаемся дальше.

— Вы вспоминали декабрьский матч с «Сочи»?

— Я-то, конечно, его вспоминал, но там ситуация нехорошая была для нашей команды, потому что... Вы сами видите, что сейчас творится с болезнями. У нас тот этап был очень сложный. Мы сидели как на боевых действиях — от доктора приходит: то один заболел, то второй заболел. У нас как раз там была тяжелая ситуация. Команда была после болезни. Влад Подъяпольский вышел после недельного отсутствия. У нас там вратари были из «Алмаза», причем не основные. После этого Влад вышел и это была его третья игра через день. В концовке он просто подсел также, как и многие из ребят, поэтому мы ту игру вычеркнули. Конечно, мы ее помним, но как можно скорее хочется ее забыть и не вспоминать.