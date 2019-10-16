Русский талант «Рейнджерс» может вернуться в КХЛ. «Трактор» просит за него 200 миллионов рублей

Виталий Кравцов может на год вернуться в Россию.

Как стало известно «СЭ», нападающий системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов может вернуться в КХЛ. В мае экс-форвард «Трактора» подписал трехлетний контракт новичка с клубом из Нью-Йорка. Предполагалось, что Кравцов сможет пробиться в основу «Рейнджерс» и начать сезон в НХЛ, однако после предсезонных матчей команды Виталия отправили в АХЛ.

Более того, 19-летний россиянин был посажен в запас фарма «Рейнджерс» «Хартфорда» по ходу первого матча регулярного чемпионата в Американской лиге, а перед второй игрой и вовсе остался вне заявки. В третьей встрече Кравцов появился в составе и набрал очко за голевую передачу.

Из-за этой неблагоприятной ситуации хоккеист стал рассматривать возможность возвращения в КХЛ. С 1 ноября в контракте Кравцова вступает в силу пункт, по которому он имеет право подписать контракт с клубом из Европы. Фактически это будет годичной арендой — через год россиянин вернется в «Рейнджерс».

Права на Виталия в КХЛ принадлежат «Трактору», однако переход нападающего в челябинский клуб практически исключен. Уральцы планируют продать права на Кравцова в более богатый клуб. По нашим данным, переговоры будут начинаться с суммы в 200 миллионов рублей (более 3 миллионов долларов).

Кравцов провел в КХЛ два полных сезона и набрал 28 (12+16) очков в 88 матчах. В НХЛ он был выбран «Рейнджерс» на драфте-2018 под 9-м номером. Виталий — бронзовый призер МЧМ-2019. (Игорь Еронко)