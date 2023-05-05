Нападающий Морозов подписал контракт с московским «Динамо»

Нападающий Егор Морозов стал игроком московского «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два года и носит односторонний характер.

Последние четыре сезона 28-летний нападающий выступал за «Северсталь». Всего в КХЛ на его счету 353 игры и 108 (51+57) набранных очков.