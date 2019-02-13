"Металлург" обыграл "Витязь", Эллисон сделал дубль

"Металлург" выиграл у "Витязя" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Мэтт Эллисон.

Также отличились Максим Матушкин и Иван Верещагин. У "Витязя" гол в активе Никиты Комарова.

"Металлург" набрал 78 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Витязя" 61 очко и седьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Витязь" (Подольск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Комаров - 3 (Стасенко, Швец-Роговой), 21:50 - 0:1. Матушкин - 5 (Эллисон), 30:53 - 1:1. Верещагин - 6 (Эллисон), 37:56 - 2:1. Эллисон - 17 (Кулемин, Береглазов), 49:38 - 3:1. Эллисон - 18 (п.в.), 59:50 - 4:1.

Вратари: Кошечкин - Ортио (58:43 - 59:50).

Броски: 39 (13+14+12) - 24 (6+9+9).

Судьи: Ромасько, Франо.

13 февраля. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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