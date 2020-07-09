Легионеры ЦСКА вернулись в Москву

Сегодня, 9 июля, в Россию прибыл борт с иностранными хоккеистами ЦСКА — вратарем Ларсом Юханссоном, защитником Мэтом Робинсоном, нападающими Марио Кемпе и Иржи Секачем. Защитник Клас Дальбек прибудет в столицу в ближайшие дни.

— Полет был трудным — рейс немного задержался, мы долго летели. — цитирует Кемпе официальный сайт клуба. — Но ничего страшного, сейчас мы в Москве. Я скучал по ней, люблю этот город. Очень хочу, чтобы приехала семья. Сейчас они в Стокгольме, и нужно подождать немного, когда откроются границы.

Чувствую себя готовым. С нетерпением жду сентября и начала сезона. Я тренировался и старался привести себя в хорошую форму.

Радует, что клуб сохранил тренерский штаб. Мы будем играть в знакомой системе. Я рад, что Клас остался в ЦСКА. Жаль, что еще несколько дней придется ждать его приезда в Москву. У нас отличная команда. Я уверен, что нас ждет новый плодотворный год