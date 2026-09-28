Тренер «Металлурга» Разин об отсутствии конфликта с Ткачевым: «Мне поклясться или что?»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал об отсутствии конфликта с нападающим Владимиром Ткачевым после победы над «Авангардом» (5:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

Ранее после победы над «Барысом» (3:0) специалист эмоционально ответил на вопрос об игре 30-летнего форварда.

«Мне что, поклясться или что? Даю честное пионерское, что Ткачев болеет. Он не выздоровел, у него есть симптомы. Он сам принял это решение, мы с ним поговорили, отличные отношения у нас. Он был на утренней раскатке и сказал, что лучше ему не играть сегодня. Нет у нас никакого конфликта, успокойтесь», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

«Металлург» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 30 сентября команда из Магнитогорска сыграет с «Шанхай Дрэгонс» на выезде.

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