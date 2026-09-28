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Тренер «Металлурга» Разин об отсутствии конфликта с Ткачевым: «Мне поклясться или что?»

Сергей Филин

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал об отсутствии конфликта с нападающим Владимиром Ткачевым после победы над «Авангардом» (5:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

Ранее после победы над «Барысом» (3:0) специалист эмоционально ответил на вопрос об игре 30-летнего форварда.

Андрей Разин.«Мне ему в жопу дуть?» Разин в ярости из-за вопроса о Владимире Ткачеве

«Мне что, поклясться или что? Даю честное пионерское, что Ткачев болеет. Он не выздоровел, у него есть симптомы. Он сам принял это решение, мы с ним поговорили, отличные отношения у нас. Он был на утренней раскатке и сказал, что лучше ему не играть сегодня. Нет у нас никакого конфликта, успокойтесь», — сказал Разин на пресс-конференции после матча.

Андрей Разин и&nbsp;Владимир Ткачев.Главный тренер против лучшего бомбардира. В чем суть конфронтации Разина с Ткачевым

«Металлург» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 30 сентября команда из Магнитогорска сыграет с «Шанхай Дрэгонс» на выезде.

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Владимир Ткачев (ХК Металлург)
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
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Положение команд
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Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Автомобилист 11 5 6 12
6 Барыс 10 5 5 10
7 Авангард 10 5 5 10
8 Амур 10 4 6 9
9 Сибирь 11 3 8 8
10 Трактор 9 4 5 8
11 Адмирал 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 10 5 5 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 10 2 8 4
Результаты / календарь
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7.10
2.10 16:30 Авангард – Лада 4 : 1
2.10 17:00 Салават Юлаев – Сибирь 2 : 4
2.10 17:00 Автомобилист – Амур 3 : 0
2.10 19:00 Нефтехимик – Барыс - : -
2.10 19:00 Ак Барс – Трактор - : -
2.10 19:30 Спартак – Металлург Мг - : -
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