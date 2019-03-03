Лаури Марьямяки: "Йокерит" старался, но ничего не получилось. Во вторник продолжим"

Главный тренер "Йокерита" Лаури Марьямяки прокомментировал неудачную игру своей команды в большинстве в серии с "Динамо" (1-3).

– "Динамо" сегодня было сильнее, чем мы. "Йокерит" старался, но сегодня ничего не получилось. Во вторник продолжим.

– Что вы думаете об игре в большинстве в текущей серии?

– Мы пропустили два гола в большинстве, все это видят. Это не то, чего мы ожидали. Нам есть над чем работать.

– "Йокерит" во всех играх выглядит лучше, чем "Динамо", но счет в серии 1-3. Почему так происходит?

– Хороший вопрос, нам нужно найти на него ответ. Стаиистика не имеет значения. Наша результативность, к сожалению, не настолько хороша, как мы того ждали. Но нужно идти вперед.

– Большую часть бросков "Йокерит" нанес от синей линии. Есть ли у вас варианты для того, чтобы изменить тактику?

– Нам нужно найти путь к воротам. Мы можем улучшить траффик перед вратарем. Нам надо проанализирвать прошедшие матчи и улучшить нашу игру в атаке.

– Как считаете, виноват ли Калниньш во втором голе "Динамо"?

– Очень просто найти ошибки и виновных в них. (Владислав Уткин)

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