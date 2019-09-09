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Ларионов-младший подпишет полноценный контракт со СКА

16:13
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Нападающий Игорь Ларионов-младший, находящийся на просмотре в СКА, заключит полноценное соглашение с питерским клубом после восстановления от травмы. Об этом «СЭ» заявил его отец, двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

— Пока он на просмотровом контракте, — заявил Ларионов-старший.

— К сожалению, недавно надорвал сухожилие и сейчас находится на реабилитации. Через пару недель он официально подпишет договор, и скоро вы увидите его на льду. (Евгений Белоусов)

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