Кравцов покинул «Трактор» и стал игроком «Рейнджерс»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов 16 марта покинул расположение клуба, сообщает пресс-служба челябинцев в Twitter.

21-летний форвард отправился в Северную Америку, где будет защищать цвета «Рейнджерс», а права на хоккеиста остаются за челибянским клубом.

В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кравцов провел 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.

В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.