Кравцов покинул «Трактор» и стал игроком «Рейнджерс»
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов 16 марта покинул расположение клуба, сообщает пресс-служба челябинцев в Twitter.
21-летний форвард отправился в Северную Америку, где будет защищать цвета «Рейнджерс», а права на хоккеиста остаются за челибянским клубом.
В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кравцов провел 49 матчей, в которых набрал 24 (16+8) очка. Россиянин был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте НХЛ-2018.
В сезоне-2019/20 Кравцов уже выступал в системе «Рейнджерс»: на его счету 39 игр в АХЛ за «Хартфорд», в составе которого он набрал 15 (6+9) очков. В НХЛ он не провел ни одной встречи.
Спасибо за игру, Виталий! ?— HCTraktor1947 (@HCTraktor1947) March 16, 2021
Виталий Кравцов покинул расположение «Трактора». Воспитанник «черно-белых» отправился в Северную Америку, где продолжит выступления в клубе НХЛ «Нью Йорк Рейнджерс». Права на хоккеиста в КХЛ остаются за челябинским клубом. pic.twitter.com/u5tndvnrxo
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