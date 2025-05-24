Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии»

Как стало известно «СЭ», вратарь Алексей Колосов вернется в минское «Динамо» из «Филадельфии», где он провел сезон-2024/25.

23-летний белорус был выбран «Флайерз» в третьем раунде драфта НХЛ-2021 под 78-м номером. В апреле 2024-го голкипер присоединился к системе клуба.

В сезоне-2024/25 Колосов провел 17 матчей в НХЛ, в которых отразил 86,7 процента бросков при коэффициенте надежности 3.59. Также на его счету 12 игр в АХЛ за «Лихай Уэлли», где он отразил 88,4 процента бросков при коэффициенте надежности 3.11.