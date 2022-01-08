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Матч СКА — ЦСКА отменен из-за заболевших коронавирусом игроков московской команды

10:52
ЦСКА — СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — СКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА, который должен пройти 9 января, отменен из-за коронавируса.

По информации «СЭ», москвичи попросили лигу перенести матч из-за заболевших игроков, и она пошла навстречу.

Вчера, 7 января, сообщалось, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус. Имена заболевших не назывались.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное