Матч СКА — ЦСКА отменен из-за заболевших коронавирусом игроков московской команды
10:52
Как стало известно «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА, который должен пройти 9 января, отменен из-за коронавируса.
По информации «СЭ», москвичи попросили лигу перенести матч из-за заболевших игроков, и она пошла навстречу.
Вчера, 7 января, сообщалось, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус. Имена заболевших не назывались.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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