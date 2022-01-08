Как стало известно «СЭ», матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА, который должен пройти 9 января, отменен из-за коронавируса.

По информации «СЭ», москвичи попросили лигу перенести матч из-за заболевших игроков, и она пошла навстречу.

Вчера, 7 января, сообщалось, что три игрока и два тренера ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус. Имена заболевших не назывались.