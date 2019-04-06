Илья Михеев: "Не стал бы говорить, что пятый матч был самым спокойным в серии против "Салавата"

Нападающий "Авангарда" Илья Михеев после поражения в пятом матче серии финала Восточной конференции от "Салавата Юлаева" (2:3 2ОТ, 3-2) заявил, что его команду подвели реализация и старые ошибки.

– Не получилось забить в овертайме, – сказал Михеев. – Сегодня была обоюдоострая игра. Не стал бы говорить, что этот матч был самым спокойным в серии. У игры был хороший темп, но просто не так много стычек. Подвели реализация и старые ошибки. Не считаю, что возвращаться в Уфу психологически тяжело. Мы же не первый раз играм, а сери – до 4 побед. (Алексей Шевченко)

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