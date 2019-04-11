Игорь Никитин: "Омск для меня не чужой, но хоккей все эти амбиции и желания убирает"

Главный тренер ЦСКА после открытой тренировки перед финалом Кубка Гагарина против "Авангарда" пообщался с журналистами.

- Почему Андронов и Попов сегодня не катались?

- У нас игра недавно была, поэтому дали побольше отдыха ребятам постарше. Со здоровьем нормально все.

- Сочетание первого звена окончательное?

- Мы сегодня об этом даже не думали. У нас была восстановительная тренировка.

- Предполагали, что в финале сыграете с "Авангардом"?

- Мы не загадывали, готовились планомерно. Просто работа и подготовка была. Для меня Омск - для меня не чужой город, но хоккей все эти амбиции и желания убирает. Игра она затягивает. "Авангард" заслуженно вышел в финал. Хорошая система, тренерская работа хорошая, двигаются хорошо, функционально готовы, поэтому соперники будут достойны.

- Помните свой незасчитанный гол в финале Суперлиги-2004?

- Хорошие воспоминания, но это было уже давно.

- Для Шумакова это будет принципиальный матч. А для Попова?

- Для всех выход в финал был такой.

- Сорокин начнет серию?

- Мы сегодня говорили об этом....

- Два матча в регулярке прошли в режиме плей-офф. Чем запомнились?

- Против хороших соперников игры и ребят тонизируют, они ждут их. Всегда интересно в таких участвовать.

- Как Александр Романов?

- Тренируется по полной. Он готов.

- Что особенного видите в большинстве "Авангарда"?

- Мастерство, они готовились и разбирали соперника. Финальная серия покажет, насколько хорошо мы играем в меньшинстве. У нас есть ребята, которые умеют обороняться. (Алена Гребенькова)