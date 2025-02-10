Гру: «Не думаю, что для «Трактора» принципиально важно выиграть на «Востоке»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру ответил на вопрос, на сколько важно стать первым в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

«Наш план — подготовить команду к последним тринадцати играм регулярного чемпионата. Мы сейчас находимся в гонке с хорошими командами из нашей конференции. Я не думаю, что для «Трактора» принципиально важно выиграть соревнования в Восточной конференции. Самое главное — подойти здоровыми к началу плей-офф и сыграть уверенно. Впрочем, если у нас получится финишировать первыми, то это будет хорошо для нас», — приводит слова Гру «РБ Спорт».

«Трактор» после 55 матчей идет на первом месте на «Востоке», набрав 76 очков. На второй строчке с 72 очками «Ак Барс», «Салават Юлаев» с 71 очком — на третьем месте.