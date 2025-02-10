Кадейкин: «На Матче звезд нужно отделить актерские буллиты»

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ в Новосибирске.

— Настроение классное, — приводит слова Кадейкина «РБ Спорт». — Хорошие выходные получились. Я не знаю, есть ли у кого-то плохое настроение.

— Что запомнилось больше всего? Возможно, буллиты?

— Мне больше всего буллит Макса Шабанова понравился с точки зрения хоккейного мастерства. Думаю, что стоит разделить буллиты на творческие, то есть актерские, и на буллиты на мастерство. Вот, например, Стефан Да Коста готовился к костюмированному шоу, как Брэд Питт к роли. И вот чтобы эти ребята участвовали в своих конкурсах, а Шабанов и другие показали что-то интересное в своих.

— Для вас приглашение на Матч звезд КХЛ — это показатель того, что в сезоне все хорошо получается?

— Я бы не сказал, что все получается, но многое. Надо было вернуться в струю и на тот уровень, на котором я должен быть. Но это не мой максимум. В целом попадание на Матч звезд — показатель того, что мне удалось восстановиться после травмы и прошлого сезона и показывать свой хоккей.

Матч звезд КХЛ прошел в Новосибирске с 8 по 9 февраля.