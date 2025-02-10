Гру: «Участие в Матче звезд КХЛ — великолепный опыт для меня»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился впечатлениями от Матча звезд КХЛ.

«Это был прекрасный уикенд. Мы приехали сюда для того, чтобы увидеться с игроками и тренерами из других команд, а также повидаться с семьями. У нас прекрасная компания, в которой можно пообщаться и пошутить. Для меня огромная честь — быть частью этого мероприятия. Это больше, чем просто хоккей. Это церемония и шоу на льду, а также встречи.

Комики на тренерской скамейке? Хетаг Хугаев стал моим другом (улыбается). Мы много времени провели вместе и здорово пообщались. Есть ли у меня какие-то предложения насчет того, как можно улучшить Матч звезд КХЛ? Хочу сказать, что участие в нем для меня стало великолепным опытом. Но если я что-нибудь смогу придумать, то обязательно дам вам об этом знать (улыбается). Хорошая пауза в середине длинного регулярного чемпионата. Но теперь мы снова сфокусируемся на концовке сезона», — приводит слова Гру «РБ Спорт».

Матч звезд КХЛ прошел в Новосибирске с 8 по 9 февраля. Гру возглавлял дивизион Харламова.