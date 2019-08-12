Григоренко признался, что соскучился по болельщикам ЦСКА

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о том, как проходят сборы команды в Швейцарии, сообщает официальный сайт армейцев. 25-летний хоккеист признался, что скучает по болельщикам московской команды.

"Сборы проходят плодотворно. Меня не было на финском этапе подготовки, но парни говорят, что сейчас на порядок труднее. Но это нормально, мы закладываем базу на сезон. Сейчас заканчиваем первый цикл, отдохнем и сыграем на турнире. Нашими соперниками будут хорошие и быстрые команды. Они играют в довольно агрессивный и весьма авантюрный хоккей. У них в составе большое количество игроков из Северной Америки, поэтому нас ждет много борьбы. И нам, и им хочется в любой игре проявить себя: забросить свои шайбы или сыграть в тело. Будем настраиваться и показывать, на что способны.

У нас самые лучшие болельщики, и конечно, я соскучился по ним. С нетерпением жду начала сезона, но мы можем и раньше встретиться. 23 августа у нас будет совместный матч. И мы сможем сыграть одной командой на льду. Приходите на матч, это будет отличный опыт для всех нас", – приводит слова Григоренко пресс-служба ЦСКА.

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