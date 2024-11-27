Радулов — герой месяца FONBET OVERTIME
В прошлом сезоне КХЛ и FONBET запустили проект с хоккейными карточками. В этом — коллекция пополнится девятью новыми. Герой сентября Никита Артамонов уже получил свою карточку, настоящее украшение любой коллекции. Они будут выпущены ограниченным тиражом, а героев и моменты выбираете вы.
Пришло время представить героя октября! В хоккей играют многие, но никто не делает это так, как Александр Радулов. Нападающий проводит 19-й сезон в профессиональной карьере, но каждый раз, когда он выходит на лед — летят искры. Сейчас у 47-го номера «Локомотива» 14 (9+5) очков, важная роль в команде-лидере и... звание Героя месяца. Кстати, недавно Александр перешагнул рубеж в 250 шайб в КХЛ. И сделал это в FONBET OVERTIME!
Узнать больше о коллекции и о том, как заполучить заветную карточку — можно на сайте. Смотри хоккей, ставь на FONBET OVERTIME и выбирай своих героев.
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|32
|25
|7
|52
|2
|Спартак
|30
|20
|10
|43
|3
|Динамо М
|30
|19
|11
|41
|4
|СКА
|30
|18
|12
|39
|5
|ЦСКА
|28
|14
|14
|35
|6
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|7
|Северсталь
|29
|17
|12
|34
|8
|Динамо Мн
|31
|15
|16
|34
|9
|Витязь
|30
|13
|17
|29
|10
|Куньлунь РС
|31
|12
|19
|27
|11
|Сочи
|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
|Ак Барс
|28
|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
|15
|27.11
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|27.11
|19:00
|
Северсталь – Лада
|- : -
|27.11
|19:30
|
Сочи – Ак Барс
|- : -