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Сегодня, 16:15

В «Нефтехимике» считают, что КХЛ не нужно повышать потолок зарплат

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» объяснил, почему лиге не стоит повышать потолок зарплат.

— Стоит ли поднимать пол и потолок зарплат в КХЛ?

— Потолок зарплат точно не стоит поднимать. В последние два сезона конкуренция стала еще выше. Это связано и с двухочковой системой, и с тем, что богатые клубы находятся в рамках. Того же Дергачева «Авангард» мог подписать на большую сумму, если бы не потолок зарплат. Но в лиге работает регулятор, и некоторые хоккеисты переходят в другие клубы. Тем самым их уровень увеличивается. Возможно, выскажу непопулярное мнение: я бы еще немного сократил потолок зарплат и сделал разницу с полом не 50 процентов, а 40.

— Богатые клубы на это не пойдут.

— Конечно. Но тогда бы конкуренция выросла еще сильнее. Вдумайтесь: разница 50 процентов. Получается, клуб может сделать команду сильнее на 50 процентов, чем те, кто формирует состав с ориентиром только на пол зарплат. Даже если все бы тратили по 900 миллионов рублей — в стране нет столько топ-хоккеистов. Лига столкнулась бы с завышенными зарплатами.

— Проблема в том, что, даже если потолок понизят до 800 миллионов, «Нефтехимик» будет собирать команду на 450 миллионов.

— Но мы сможем взять хоккеистов, которых не смогут вместить в потолок топ-клубы, это качественные хоккеисты, но не придется искусственно завышать зарплаты. Если игрок действительно усилил бы наш состав, то, наверное, можно убедить руководство выделить дополнительные средства. Но еще есть соотношение цена — качество. Его нужно соблюдать.

Хоккеисты &laquo;Нефтехимика&raquo;. Работал в Китае и Узбекистане, а теперь формирует клуб КХЛ. История самого молодого генменеджера лиги

КХЛ
ХК Нефтехимик
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