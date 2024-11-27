В «Нефтехимике» считают, что КХЛ не нужно повышать потолок зарплат
Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский в интервью «СЭ» объяснил, почему лиге не стоит повышать потолок зарплат.
— Стоит ли поднимать пол и потолок зарплат в КХЛ?
— Потолок зарплат точно не стоит поднимать. В последние два сезона конкуренция стала еще выше. Это связано и с двухочковой системой, и с тем, что богатые клубы находятся в рамках. Того же Дергачева «Авангард» мог подписать на большую сумму, если бы не потолок зарплат. Но в лиге работает регулятор, и некоторые хоккеисты переходят в другие клубы. Тем самым их уровень увеличивается. Возможно, выскажу непопулярное мнение: я бы еще немного сократил потолок зарплат и сделал разницу с полом не 50 процентов, а 40.
— Богатые клубы на это не пойдут.
— Конечно. Но тогда бы конкуренция выросла еще сильнее. Вдумайтесь: разница 50 процентов. Получается, клуб может сделать команду сильнее на 50 процентов, чем те, кто формирует состав с ориентиром только на пол зарплат. Даже если все бы тратили по 900 миллионов рублей — в стране нет столько топ-хоккеистов. Лига столкнулась бы с завышенными зарплатами.
— Проблема в том, что, даже если потолок понизят до 800 миллионов, «Нефтехимик» будет собирать команду на 450 миллионов.
— Но мы сможем взять хоккеистов, которых не смогут вместить в потолок топ-клубы, это качественные хоккеисты, но не придется искусственно завышать зарплаты. Если игрок действительно усилил бы наш состав, то, наверное, можно убедить руководство выделить дополнительные средства. Но еще есть соотношение цена — качество. Его нужно соблюдать.
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|17
|29
|10
|Куньлунь РС
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|19
|27
|11
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|28
|11
|17
|24
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|30
|20
|10
|44
|2
|Автомобилист
|28
|18
|10
|39
|3
|Сал. Юлаев
|28
|18
|10
|38
|4
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|18
|10
|37
|5
|Металлург Мг
|32
|16
|16
|34
|6
|Адмирал
|31
|13
|18
|31
|7
|Нефтехимик
|32
|11
|21
|30
|8
|Авангард
|29
|13
|16
|28
|9
|Сибирь
|28
|11
|17
|25
|10
|Лада
|28
|10
|18
|25
|11
|Барыс
|30
|9
|21
|21
|12
|Амур
|30
|6
|24
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|27.11
|15:30
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Сибирь – Барыс
|- : -
|27.11
|19:00
|
Северсталь – Лада
|- : -
|27.11
|19:30
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Сочи – Ак Барс
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