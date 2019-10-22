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Гол Любимова — лучший на седьмой неделе КХЛ

16:03
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КХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг лучших голов 7-й недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим стал гол нападающего магнитогорского «Металлурга» Романа Любимова в ворота «Динамо». В пятерку лучших также вошли шайбы Алихана Асетова из «Барыса», Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева», Ивана Телегина из ЦСКА, Дениса Вихарева из «Адмирала».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://video.khl.ru/events/1053233

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