КХЛ на своем официальном сайте представила рейтинг лучших голов 7-й недели регулярного чемпионата лиги.

Лучшим стал гол нападающего магнитогорского «Металлурга» Романа Любимова в ворота «Динамо». В пятерку лучших также вошли шайбы Алихана Асетова из «Барыса», Никиты Сошникова из «Салавата Юлаева», Ивана Телегина из ЦСКА, Дениса Вихарева из «Адмирала».

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