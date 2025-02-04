Ротенберг — о травме Плешкова: «Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, что пройдет»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о травме вратаря команды Артемия Плешкова, полученной в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:8).
Ранее Ротенберг объяснил разгромное поражение своей команды от казанцев повреждением голкипера.
— Артемий почувствовал острую боль, но подумал, что это пройдет, что он боец. Артемий всегда бьется до конца. Благодаря ему мы и победили четыре раза подряд. Он почувствовал острую боль. Наверное, нужно было сразу смениться, но он подумал, что пройдет.
СКА с 65 очками после 52 игр располагается на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч питерцы проведут 6 февраля на выезде против «Витязя».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|53
|39
|14
|80
|2
|ЦСКА
|51
|30
|21
|68
|3
|Северсталь
|52
|33
|19
|67
|4
|Спартак
|51
|30
|21
|67
|5
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|6
|СКА
|52
|30
|22
|65
|7
|Динамо Мн
|50
|27
|23
|61
|8
|Торпедо
|52
|24
|28
|56
|9
|Куньлунь РС
|52
|22
|30
|49
|10
|Витязь
|51
|19
|32
|44
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Ак Барс
|51
|34
|17
|70
|3
|Автомобилист
|51
|32
|19
|70
|4
|Сал. Юлаев
|51
|33
|18
|69
|5
|Металлург Мг
|52
|31
|21
|66
|6
|Авангард
|52
|27
|25
|58
|7
|Сибирь
|51
|23
|28
|54
|8
|Адмирал
|52
|22
|30
|54
|9
|Нефтехимик
|52
|16
|36
|45
|10
|Лада
|50
|18
|32
|42
|11
|Амур
|52
|13
|39
|31
|12
|Барыс
|53
|11
|42
|29
Результаты / календарь
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4.02
5.02
6.02
11.02
12.02
13.02
|4.02
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 5
|4.02
|12:30
|
Адмирал – Барыс
|4 : 3 ОТ
|4.02
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|3 : 4
|4.02
|19:00
|
Торпедо – Витязь
|2 : 1 Б
|4.02
|19:00
|
Локомотив – Спартак
|4 : 5
|4.02
|19:10
|
Динамо Мн – Сочи
|5 : 3
|4.02
|19:30
|
ЦСКА – Авангард
|2 : 1 Б
|4.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|1 : 2 ОТ
|4.02
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|3 : 8
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