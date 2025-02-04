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Сегодня, 23:10

Ротенберг о разгроме от «Ак Барса»: «Честно, имели шансы сравнять»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды от казанского «Ак Барса» (3:8) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Понимали, что будет непростая игра. Понимали, что потратили много эмоций на выезде и после четырех побед подряд. Не так просто было сегодня. Но наши ребята молодцы, отдали все силы. Я разделяю эмоции болельщиков, что мы обязаны всегда побеждать. Особенно дома. Мы стремимся побеждать в каждой игре.

Стремились выравнить игру. Где-то нам это удалось. Честно, имели шансы сравнять. Несколько раз вратарь «Ак Барса» очень здорово сыграл. Ребята стремились забивать. Да, есть ошибки, есть, что улучшить», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Казанцы забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде. «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 53 39 14 80
2 ЦСКА 51 30 21 68
3 Северсталь 52 33 19 67
4 Спартак 51 30 21 67
5 Динамо М 51 31 20 66
6 СКА 52 30 22 65
7 Динамо Мн 50 27 23 61
8 Торпедо 52 24 28 56
9 Куньлунь РС 52 22 30 49
10 Витязь 51 19 32 44
11 Сочи 52 15 37 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Ак Барс 51 34 17 70
3 Автомобилист 51 32 19 70
4 Сал. Юлаев 51 33 18 69
5 Металлург Мг 52 31 21 66
6 Авангард 52 27 25 58
7 Сибирь 51 23 28 54
8 Адмирал 52 22 30 54
9 Нефтехимик 52 16 36 45
10 Лада 50 18 32 42
11 Амур 52 13 39 31
12 Барыс 53 11 42 29
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Амур – Сибирь
 1 : 5
4.02 12:30
Адмирал – Барыс
 4 : 3 ОТ
4.02 18:00
Лада – Нефтехимик
 3 : 4
4.02 19:00
Торпедо – Витязь
 2 : 1 Б
4.02 19:00
Локомотив – Спартак
 4 : 5
4.02 19:10
Динамо Мн – Сочи
 5 : 3
4.02 19:30
ЦСКА – Авангард
 2 : 1 Б
4.02 19:30
Куньлунь РС – Автомобилист
 1 : 2 ОТ
4.02 19:30
СКА – Ак Барс
 3 : 8
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