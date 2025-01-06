Дыняк — об эпизоде с выпавшим на лед смартфоном: «Очень смешная ситуация. Новый мем»
Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал эпизод с выпавшим на лед смартфоном во время матча FONBET чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:3).
«Долго не играл, немного выпал из игрового тонуса. Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Вышел на период, выскочил на лед и не понял, что же произошло. Я-то думал, что смартфон лежит в раздевалке. Очень смешная ситуация. Новый мем», — цитирует Дыняка пресс-служба казанского клуба.
В одном из эпизодов матча Дыняк ускорился вслед за владеющим шайбой соперником, и из-под формы игрока «Ак Барса» на лед выпал смартфон. Тренерский штаб «Авангарда» призвал арбитров выписать хоккеисту штраф «за запрещенный элемент экипировки», но судья не стал наказывать Дыняка.
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