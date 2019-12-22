ЦСКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Витязь». Григоренко оформил дубль

«Витязь» дома проиграл ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Подольске.

В составе армейцев дважды отличился форвард Михаил Григоренко, по разу — нападающие Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и защитник Мэт Робинсон.

У «Витязя» единственную шайбу забросил нападающий Александр Семин.

Для ЦСКА эта победа стала пятой кряду в КХЛ.

«Витязь» с 47 очками располагается на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА — первое место и 57 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — ЦСКА (Москва) — 1:6 (1:0, 0:3, 0:3)

Голы: Семин — 12 (бол., Ержабек, Макеев), 2:58 — 1:0. Кемпе — 2 (бол., Вей, Григоренко), 25:05 — 1:1. Григоренко — 10 (бол., Кемпе, Нестеров), 26:05 — 1:2. Карнаухов — 3 (Слепышев, Киселевич), 27:15 — 1:3. Толчинский — 4, 42:39 — 1:4. Григоренко — 11 (Капризов, Вей), 54:02 — 1:5. Робинсон — 1, 56:28 — 1:6.

Вратари: Ежов — Сорокин.

Штраф: 30 — 2.

Броски: 24 (9+8+7) — 46 (12+19+15).

Судьи: Оскирко, Соин.

22 декабря. Подольск. ЛД «Витязь».