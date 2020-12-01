ЦСКА в овертайме обыграл «Куньлунь»

ЦСКА победил «Куньлунь» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Сошников.

Московские армейцы набрали 53 очка и лидируют на Западе. У китайского клуба 16 очков и последнее, 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Спроул — 4 (бол., Шинкарук, Уэрек), 15:15 — 0:1. Лещенко — 2 (Спроул), 20:49 — 0:2. Андронов — 8 (Попов), 43:49 — 1:2. Киселевич — 4 (бол., Окулов, Шалунов), 47:02 — 2:2. Сошников — 5 (Дальбек, Юханссон), 62:16 — 3:2.

Вратари: Юханссон — Шикин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (4+15+7+2) — 19 (7+4+8+0).

Судьи: Бондарь, Букин.

1 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 1209 зрителей.