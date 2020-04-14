«Авангард» в ближайшее время может уволить Сушинского

Как стало известно «СЭ», в «Авангарде» в ближайшие дни будет принято решение о будущем в клубе президента «ястребов» Максима Сушинского. По нашим данным, вероятность увольнения менеджера весьма высока.

Напомним, что Сушинский работает на нынешней должности с 2018 года.

В сезоне-2018/19 «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, а в минувшем чемпионате — вылетел в первом раунде плей-офф.